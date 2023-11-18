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Німеччина може піти на поступки у працевлаштуванні українських біженців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німеччина може піти на поступки у працевлаштуванні українських біженців
Міністр праці Німеччини хоче, щоб біженці з України швидше влаштувалися на роботу
фото: Pixabay

Німецькі роботодавці готові наймати українців із базовим знанням німецької мови

В уряді Німеччини піднімаються розмови щодо поступок для українських біженців. Зокрема, лунають заклики брати українців на роботу без достатнього рівня володіння німецькою мовою. Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Німецький посадовець хоче, щоб біженці з України швидше влаштувалися на роботу. За його словами, «роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови».

Хайль зауважив, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. За даними міністра, вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.

Хайль додав, що німецькі центри зайнятості запрошуватимуть людей через коротші та регулярніші проміжки часу.

Нагадаємо, що українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим. 

Раніше дипломатка розповіла про пільги та проблеми українських біженців у Бельгії.

До слова, Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла. 

Теги: Німеччина біженці робота

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