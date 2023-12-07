У Росії під час зльоту загорівся літак (відео)

Літак спалахнув у небі за кілька хвилин після зльоту

У вантажному літаку спалахнув двигун

В Улан-Уде (Бурятія, РФ) літак спалахнув при зльоті. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Пожежа у вантажному літаку авіакомпанії «Аеростар» розпочалася за кілька хвилин після зльоту. У Ту-204 спалахнув лівий двигун.

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Пілоти доповіли в аеропорт, після чого скинули паливо і почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені у готовність.

У результаті борт благополучно приземлився. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, нещодавно в Росії здійснив аварійну посадку літак «Аерофлоту» Boeing-737.

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До відома, унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту.