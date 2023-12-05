Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття

У центрі для біженців було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки

Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації та не проходять перевірку. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією, пише видання Aussiedlerbote.

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Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією у неділю. Поліція столиці Німеччини оголосила, що зі 183 перевірених охоронців із приватних служб безпеки 55 були змушені негайно залишити службу. Також було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки. В операції взяли участь близько 120 співробітників карного розшуку, митниці та відділів охорони громадського порядку із трьох районів міста.

Центр прийому біженців у колишньому аеропорту «Тегель» відкрився 20 березня 2022 року. Основне завдання – розподіл українців федеральними землями ФРН, а також первинна реєстрація тих, хто залишається у Берліні. Максимально у центрі може бути розміщено 4 300 осіб.

У «Тегелі» українців створено такі умови: у великих наметах на злітній смузі двоярусні ліжка розділені перегородками (в одній локації по 400 осіб); у терміналах розміщують новоприбулих із валізами для наступної реєстрації; у центрі термінала є зона для дітей, збоку розташовані обідні столи, у центрах надають триразове харчування. У центрі з біженцями працюють волонтери та психологи.

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Нагадаємо, центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно про 11 тис. біженців з України, після 20 тис. осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

До слова, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.