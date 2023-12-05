Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
На території аеропорту «Тегель» зробили умови для прийому біженців з України
фото із відкритих джерел

У центрі для біженців було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки

Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації та не проходять перевірку. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією, пише видання Aussiedlerbote.

Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією у неділю. Поліція столиці Німеччини оголосила, що зі 183 перевірених охоронців із приватних служб безпеки 55 були змушені негайно залишити службу. Також було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки. В операції взяли участь близько 120 співробітників карного розшуку, митниці та відділів охорони громадського порядку із трьох районів міста.

Центр прийому біженців у колишньому аеропорту «Тегель» відкрився 20 березня 2022 року. Основне завдання – розподіл українців федеральними землями ФРН, а також первинна реєстрація тих, хто залишається у Берліні. Максимально у центрі може бути розміщено 4 300 осіб. 

У «Тегелі» українців створено такі умови: у великих наметах на злітній смузі двоярусні ліжка розділені перегородками (в одній локації по 400 осіб); у терміналах розміщують новоприбулих із валізами для наступної реєстрації; у центрі термінала є зона для дітей, збоку розташовані обідні столи, у центрах надають триразове харчування. У центрі з біженцями працюють волонтери та психологи.

Нагадаємо, центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно про 11 тис. біженців з України, після 20 тис. осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

До слова, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

Читайте також: Які соціальні виплати можуть отримати українські біженці в Німеччині
Теги: Німеччина українці поліція біженці охорона

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Далекобійник Павло Павлов: протестувальники дуже хочуть, щоби ми з ними розмовляли польською
Три тижні на кордоні з Польщею. Інтерв’ю з українським далекобійником тема тижня
27 листопада, 21:00
Сучасні підходи до навчання дають корисні навички та окреслюють правильну тактику і маневри для досягнення успіху на полі бою
Жоден американський підрозділ не має такого бойового досвіду, який мають українці Технології війни
23 листопада, 21:01
Заворушення сталися перед матчем між польською «Легію» та англійською «Астон Віллою»
Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
1 грудня, 06:32
У Гамбурзькому аеропорту триває операція поліції з визволення чотирирічної дитини
В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)
5 листопада, 09:18
Якщо власник житла змінює системи опалення на нові, це означає, що орендар платитиме більше
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
8 листопада, 11:28
Німеччина може позбавити Україну фінансової допомоги
«Дірка» у бюджеті Німеччини може залишити Україну без грошей – Reuters
17 листопада, 15:07
Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті
У Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності
17 листопада, 16:25
Німецькі правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
30 листопада, 07:52
Нова програма Японії запрацювала з 1 грудня, насамперед для людей з України
Японія запровадила нову програму для переселенців із України
3 грудня, 07:59

Соціум

Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя – NYT
ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя – NYT
У Латвії суд оштрафував власника автомийки за дискримінацію українки
У Латвії суд оштрафував власника автомийки за дискримінацію українки
Бойовики атакували військову базу США в Сирії
Бойовики атакували військову базу США в Сирії
Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
57K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
32K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
32K
Чому нервує Сі Цзіньпін
16K
Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові
7767
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua