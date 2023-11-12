У Києві загорівся склад із будматеріалами: є постраждалий
Рятувальники ліквідовують загоряння
У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа на складі з будматеріалами. Наразі відомо про одного постраждалого. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
«Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває», – написав міський голова.
Кличко попросив мешканців Києва не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч із місцем пожежі автівки, щоб не заважати заважати роботі роботі рятувальників.
Нагадаємо, що в Херсоні окупанти влучили в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я.
До слова, 9 листопада у Вінниці загорілися складські приміщення. Пожежа поширилась на площі приблизно 1 кв. км.
Раніше, надвечір 31 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Повідомлялося про займання на складах, де окупанти зберігали цистерни з пальним.
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