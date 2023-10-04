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У центрі Москви лунала повітряна тривога: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
У центрі Москви лунала повітряна тривога: яка причина
фото: скріншот

По всій Росії проходила перевірка систем оповіщення

У ніч на 4 жовтня в центрі столиці Російської Федерації лунала повітряна тривога. Про це повідомляють росЗМІ.

Мешканці Москви повідомляють, що у самісінькому центрі російської столиці вночі 4 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги.

Стверджується, що по всій Росії проходила перевірка систем оповіщення.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області. 

За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щолково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Раніше у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. 

Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пронулав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

Теги: безпілотник тривога аеродром Москва

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