Ердоган продовжує тиснути на Путіна, але уже по телефону

Ердоган продовжить обговорювати телефоном із російським диктатором майбутнє «зернової угоди»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок заявив, що продовжить телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним щодо відродження чорноморської зернової ініціативи. Про це пише турецька агенція Anadolu.

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За даними Anadolu, турецький лідер зазначив, що його зусилля спрямовані на допомогу найменш розвиненим африканським країнам.

Ердоган підкреслив, що Анкара продовжуватиме виробляти рішення, спрямовані на відкриття чорноморського зернового коридору. Крім цього, він порадив Заходу звернути увагу на те, що «Туреччина – єдина країна, яка прагне запобігти продовольчій кризі».

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Турецький президент пообіцяв, що Анкара братиме участь «у будь-яких переговорах як стабілізуюча сила, щоб уникнути занурення світу в нову кризу енергоресурсів та продовольства».

Раніше в понеділок рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нової дати чергового раунду переговорів президентів Росії та Туреччини щодо «зернової угоди» немає, але лідери «домовилися, що за потреби вони не чекатимуть ще рік, щоб зустрітися разом».

Нагадаємо, «зернову угоду» уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів – щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства та добрив. Дія ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі – на два місяці. Москва не стала продовжувати «зернову угоду» і 17 липня надіслала Анкарі, Києву та ООН свої заперечення.

Президент РФ за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою у Сочі заявив, що Росія готова реанімувати так звану «зернову угоду» після того, як будуть виконані всі умови Москви.

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У свою чергу Ердоган після переговорів з Путіним зазначав, що альтернативні варіанти «зернової угоди» поступаються первинним домовленостям у плані безпеки. Пізніше він висловлював надію на те, що незабаром можна буде досягти добрих результатів щодо відновлення «зернової угоди».

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди. Про це пише Bloomberg.

Як повідомили джерела, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії свідчить про виклики, з якими він стикається під час свого балансування між обома сторонами.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до «зернової угоди». Про це повідомляє німецька газета Bild із посиланням на секретний лист генсека ООН Лаврову.

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Як зазначає видання, у листі ООН пропонує Росії «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи».