СБУ підтвердила, що влаштувала блекаут у Курській області

«Бавовна» у Курській області – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень

Служба безпеки України провела операцію у Курській області Росії, скинувши з дрону вибуховий пристрій на електропідстанцію. Через дрон без світла залишилися сім населених пунктів. Цю інформацію підтвердило джерело в СБУ.

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«Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», – додало джерело СБУ, наголосивши, що «дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке «блекаут», графіки відключень і пошуки генераторів». Така «бавовна» – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

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Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи. Про гучні звуки вибуху над містом повідомили місцеві мешканці.

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Також український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.