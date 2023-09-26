Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ підтвердила, що влаштувала блекаут у Курській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ підтвердила, що влаштувала блекаут у Курській області
фото з відкритих джерел

«Бавовна» у Курській області – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень

Служба безпеки України провела операцію у Курській області Росії, скинувши з дрону вибуховий пристрій на електропідстанцію. Через дрон без світла залишилися сім населених пунктів. Цю інформацію підтвердило джерело в СБУ.

«Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», – додало джерело СБУ, наголосивши, що «дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке «блекаут», графіки відключень і пошуки генераторів». Така «бавовна» – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи. Про гучні звуки вибуху над містом повідомили місцеві мешканці.

Також український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Теги: росія СБУ безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сармат» – це чергова модернізація (і локалізація!) ракети Р-36, створеної у сімдесяті роки минулого сторіччя у Дніпрі
Ракетно-ядерний симулякр Кремля
2 вересня, 21:10
Прем’єр-міністр Угорщини, прихильник Путіна Віктор Орбан
«Про перемогу не може бути й мови». Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну
30 серпня, 11:56
Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН на річницю підриву «Північних потоків»
Хто зірвав Північні потоки? Росія скликає Радбез ООН
7 вересня, 19:52
Раніше «Антонов» проєктував і виробляв безпілотники, зокрема модель «Горлиця»
Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
12 вересня, 14:09
Метью Міллер
США готові «без вагань» відреагувати, аби завадити передачі зброї між КНДР і Росією
14 вересня, 02:22
Москва проводить контакти з представниками Азербайджану та Вірменії
Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії
19 вересня, 15:23
Георгій Танделов (праворуч) є переможцем юніорських чемпіонатів світу та Європи
Чемпіон світу з тхеквондо вступив в армію РФ, щоб воювати проти України
24 вересня, 12:18
У Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією
У Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією
12 вересня, 10:42
Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення
Закликав Росію вдарити по будівлі СБУ у Львові: правоохоронці по гарячих слідах викрили блогера
19 вересня, 12:14

Соціум

СБУ підтвердила, що влаштувала блекаут у Курській області
СБУ підтвердила, що влаштувала блекаут у Курській області
Платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди
Платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди
Капітана-українця позбавлено волі через смертельну аварію на Дунаї
Капітана-українця позбавлено волі через смертельну аварію на Дунаї
Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)
Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)
Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування
Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування
У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті
У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
100K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
37K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
24K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
18K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
15K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту