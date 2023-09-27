У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа неподалік від аеродрому

Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста

У ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щелково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

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Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста. Наразі, пишуть місцеві жителі, вогонь майже загашений.

Офіційної інформації щодо постраждалих та причин пожежі наразі немає.

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Раніше у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пронулав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».