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У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа неподалік від аеродрому

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа неподалік від аеродрому
фото: Telegram

Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста

У ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
 
За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щелково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Пожежа спалахнула в промзоні на заході міста. Наразі, пишуть місцеві жителі, вогонь майже загашений. 

Офіційної інформації щодо постраждалих та причин пожежі наразі немає.

У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа неподалік від аеродрому фото 1
У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа неподалік від аеродрому фото 2

Раніше у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. 

Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пронулав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

Теги: пожежа метро гелікоптер безпілотник аеродром

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