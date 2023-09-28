Американська компанія продовжує надавати послуги виробнику безпілотників в РФ

Експерти переконані, що без європейських та американських деталей РФ взагалі б не могла виробляти зброю

Компанія військово-промислового комплексу (ВПК) РФ досі використовує системи навігації американської компанії Iridium, повідомляє «Trap Aggressor».

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В публікації говориться, що у вересні 2022 року російський бізнесмен Амір Валієв, співвласник компанії «АФМ-Серверс» презентував нову модифікацію безпілотника для спостережень з системою «Птеро». За його словами, БПЛА може виконувати свої завдання завдяки американській системі навігації компанії Iridium.

Скріншот з YouTube RacursCo

Журналісти розповідають, що російський безпілотник «Картограф», який використовується для розвідки, зроблений з іноземних компонентів. Ключові високотехнологічні елементи вироблені компаніями у Німеччині, США та Японії.

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Iridium – це глобальна компанія супутникового зв’язку, яка надає доступ до послуг передачі даних у будь-якій точці Землі, включно із Росією. Щобільше, компанія має діючий офіс в Москві.

За даними торговельних баз, у 2023 році московська компанія «Иридиум коммьюникешенс» імпортувала в Росію машини для прийому, перетворення голосу та зображень марки «Iridium», проте від невідомих компаній. Окрім цього, компанія протягом 2022 року мала підписаний контракт із центральним вузлом зв’язку військ національної гвардії РФ, в межах якого компанія мала підключити росгвардию до міжнародної системи супутникового радіозв’язку. Про це стало відомо з тендерної документації.

Скріншот з сайту російських закупівель

Крім того, одна із компаній-засновників «Иридиум коммьюникешенс» – державна компанія «Морсвязьспутник», у березні 2022 року обслуговувала російське Міністерство зовнішніх справ.

Iridium ще в травні 2014 року заявляла про можливі проблеми через санкції щодо РФ, однак їхні відносини продовжуються і зараз. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, московська філія американського гіганта має чинні контракти на постачання послуг супутникового зв’язку для збройних сил РФ.

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Амір Валієв володіє 65% компанії «АФМ-Серверс», яка виробляє дрони з системою навігації Iridium (санкції на це підприємство наклали в липні 2023 року і лише в Україні).

Компанія виготовила безпілотник «Картограф», який українські військові нещодавно знайшли поблизу кордону з ворогом. Його розробили для потреб ФСБ РФ – дрон має камеру з 12 обʼєктивами, здатен літати на висоті до 5000 метрів, що робить його недоступним для переносних зенітно-ракетних комплексів.

«Картограф» буквально нафарширований західними компонентами – з російського тільки корпус і парашут. На думку українських експертів, без європейських та американських деталей Росія не могла би виробляти зброю взагалі.

«Таке як мікросхеми, інтегральні мікросхеми, у них такого виробництва нема. Тобто, це високотехнологічно і такі елементи росіяни не виробляють», – розповів фахівець на ім’я Олександр.

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Серед того, що вдалося ідентифікувати: свічка запалювання японської компанії NGK, модулі бездротового підключення DIGI XBee, американської DIGI international, мікросхеми, виробництва компанії Xilinx також зі США. Двигун безпілотника виготовлений у Німеччині.