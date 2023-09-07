Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)

Вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський»

У російському Підмосков'ї неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський» пролунав вибух. Влада заявила про збиття безпілотника у Раменському. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА. Кадри з місця подій публікують російські Telegram-канали.

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Кадри атаки безпілотників на Підмосков'я також потрапили на відео.

Зазначається, що рух Десантною вулицею у підмосковному Раменському, де впав БПЛА, перекрито. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просять людей розійтися по домівках.

Під Москвою упав безпілотник фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву.

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«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву», – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Зазначимо, що Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.