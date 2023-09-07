Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА
фото з відкритих джерел

Вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський»

У російському Підмосков'ї неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський» пролунав вибух. Влада заявила про збиття безпілотника у Раменському. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибуховою хвилею вибило вікна будинків, розташованих біля місця падіння БПЛА. Кадри з місця подій публікують російські Telegram-канали.

Кадри атаки безпілотників на Підмосков'я також потрапили на відео.

Зазначається, що рух Десантною вулицею у підмосковному Раменському, де впав БПЛА, перекрито. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просять людей розійтися по домівках.

Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео) фото 1
Під Москвою упав безпілотник
Під Москвою упав безпілотник
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву.

«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву», – заявив мер Москви Сергій Собянін.

Зазначимо, що Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.

Теги: Москва безпілотник росія аеродром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»
Президент Румунії зробив шокуючу заяву щодо падіння «Шахедів»
5 вересня, 19:45
Окупанти можуть мати в Україні мережу підземних тунелів – ЗСУ
Окупанти можуть мати в Україні мережу підземних тунелів – ЗСУ
4 вересня, 20:32
Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку
РФ двічі за ніч атакувала Дніпропетровщину, артобстріл Оріхова: Ситуація в регіонах
1 вересня, 10:59
Спецтрибунал щодо злочинів РФ буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством
Яким має бути спецтрибунал проти керівництва Росії? Банкова назвала ймовірний формат
23 серпня, 02:59
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
Постраждало понад 100 людей, є загиблі. Що відомо про ракетний удар по Чернігову (оновлено)
19 серпня, 18:55
Орбан обіцяє, що Угорщина витрачатиме не менше 2% свого ВВП на оборону
Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині
19 серпня, 08:47
Полковник ГУР у відставці Володимир Квачков потрапив у гучний скандал
Колишній російський розвідник отримав штраф за «приниження» армії
16 серпня, 09:48
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
14 серпня, 21:45
Звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни
Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку
11 серпня, 13:33

Соціум

Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині
Росія заявила, що збила безпілотник на Брянщині
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
Під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух (відео)
У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони
У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за репортажі про циклони
У Росії дедалі більше мобілізованих тікають з військових частин – ЗМІ
У Росії дедалі більше мобілізованих тікають з військових частин – ЗМІ
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
80K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
45K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
44K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
21K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани
16K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту