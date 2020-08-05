Китай розпочав випробування на добровольцях вакцини від Covid-19



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На сьогодні вчені в усьому світі працюють майже над 200 вакцинами від коронавірусу, приблизно два десятки наразі проходять клінічні випробування на добровольцях

У випробуваннях вакцини, яку розробили співробітники китайської компанії Fosun Pharma і німецької фармацевтичної групи BioNTech, беруть участь 144 людини

Китай розпочав клінічні випробування на добровольцях вакцини від Covid-19. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяви фармацевтичних компаній.

Зазначається, що у випробуваннях вакцини, яку розробили співробітники китайської компанії Fosun Pharma і німецької фармацевтичної групи BioNTech, беруть участь 144 людини.

«Вони отримають по дві дози вакцини з перервою в 21 день. При цьому 72 людини вже отримали першу дозу. Спочатку вакцину випробують на людях віком 18-55 років, потім на більш літніх людях», - йдеться у повідомленні.

Китайська компанія Fosun Pharma і німецька BioNTech розробляють вакцину під назвою BNT162b1. Крім того, BioNTech із американською компанією Pfizer розробляють вакцину під назвою BNT162b2.

На сьогодні вчені в усьому світі працюють майже над 200 вакцинами від коронавірусу, приблизно два десятки наразі проходять клінічні випробування на добровольцях.

Раніше повідомлялося, що стала відома орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень.

Як повідомлялося, молодь за останні пів року почала втричі більше хворіти на Covid-19.

У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

До відома, у світі станом на 5 серпня зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей. За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей

У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб.