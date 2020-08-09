Землю очищують від зайвих. Кашпіровський оприлюднив «коронавірусне» звернення до Путіна (відео)



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Анатолій Кашпіровський звернувся до Володимира Путіна

Кашпіровський закликає Путіна відмовитися від вакцинації росіян

Анатолій Кашпіровський, відомий з радянських часів своїми телесеансами психотерапії, звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням відмовитися від масової вакцинації від коронавірусу. Його відеозвернення опубліковано на YouTube.

Кашпіровський нагадав, що людство в різні роки стикалося з різними пандеміями: холери, чуми, віспи, пташиного грипу, іспанки. «І ось розігралася пандемія коронавірусу. Перші її зачатки, як свідчать статистичні дані, - ну, десь у 2012 році. А до цього? Це якась нова варіація пандемії. Але дуже грізна, тому залишає страшні сліди в легких. Багато хто сумнівається, що таке існує. Існує. Багато вмирає», - сказав він.

Далі, за словами екстрасенса, в світі заговорили про вакцинацію. «Білл Гейтс спочатку відверто висловився про те, що буде вакцинація. І сам він є членом однієї цієї організації всесвітньої, яка вирішила здійснити новий світовий порядок і населення Землі очистити від зайвих. А зайвих багато», - сказав Кашпіровський, зазначивши, що після обурення громадськості Гейтс «почав виправдовуватися».

На думку Кашпіровського, після пандемії почнеться страшне - «всесвітня загибель людей». При цьому російський МОЗ, за його словами, вже повідомив про створення вакцини від коронавірусу і обов'язковий характер вакцинації. Кашпіровський зауважив, що ця кампанія може привести до загибелі багатьох росіян, в тому числі жінок і людей похилого віку. «Володимире Володимирович, захистіть», - звернувся він до Путіна.