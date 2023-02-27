Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині трапився новий землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Туреччині трапився новий землетрус
У Туреччині землетруси продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю
фото: Anadolu Agency

Новий землетрус сягнув силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера

У турецькій провінції Малатія стався новий землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це повідомляє Департамент з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD). 

За його даними, епіцентр землетрусу перебував у районі населеного пункту Єшилюрт на глибині 7 км.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу. На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

Повідомляється, що це не перший землетрус за сьогодні. О 04.51 за київським часом землетрус магнітудою 5 балів трапився у районі Гьольбаши провінції Адияман.

Провінція Малатія стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого. Тоді загинули понад 44 тис. осіб. 

Як відомо, найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки сталися 6 лютого 2023 року й продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в Туреччині заарештовано понад 180 осіб у зв'язку з обваленням будівель під час смертоносного землетрусу. Серед заарештованих – мер одного з міст, розташованих недалеко від місця поштовхів.

До слова, вночі 27 лютого на Закарпатті трапився землетрус

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років
У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років
7 лютого, 06:20
Наслідки землетрусу в Туреччині
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зростає: оприлюднено нові цифри
9 лютого, 03:42
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, кадрові рішення Зеленського: головне за ніч
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, кадрові рішення Зеленського: головне за ніч
7 лютого, 09:01
Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії
Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії
13 лютого, 21:50
У Туреччині після землетрусів активізувались крадії
Туреччину захопили банди мародерів: крадуть із будинків навіть зубні щітки
13 лютого, 23:06
На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус
На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус
15 лютого, 21:21
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
15 лютого, 07:00
Блінкен прибув із візитом до Туреччини
Блінкен розповів, як США допоможе Туреччині із наслідками землетрусів
20 лютого, 12:13
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
17 лютого, 07:08

Соціум

Білоруску арештували за чаювання з котами
Білоруску арештували за чаювання з котами
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
У Туреччині трапився новий землетрус
У Туреччині трапився новий землетрус
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі
У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту