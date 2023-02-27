У Туреччині трапився новий землетрус

Новий землетрус сягнув силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера

У турецькій провінції Малатія стався новий землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це повідомляє Департамент з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD).

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За його даними, епіцентр землетрусу перебував у районі населеного пункту Єшилюрт на глибині 7 км.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу. На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

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Повідомляється, що це не перший землетрус за сьогодні. О 04.51 за київським часом землетрус магнітудою 5 балів трапився у районі Гьольбаши провінції Адияман.

Провінція Малатія стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого. Тоді загинули понад 44 тис. осіб.

Як відомо, найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки сталися 6 лютого 2023 року й продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в Туреччині заарештовано понад 180 осіб у зв'язку з обваленням будівель під час смертоносного землетрусу. Серед заарештованих – мер одного з міст, розташованих недалеко від місця поштовхів.

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До слова, вночі 27 лютого на Закарпатті трапився землетрус.