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Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
фото ілюстративне

Триває 359-та доба повномасштабної війни Росії проти України 

Міжнародна спільнота шукає нові способи допомогти Україні. Кремль обстрілює українські міста та готується нашкодити власним громадянам, а Туреччина знов потерпає від стихії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 лютого.

Нові обстріли

Генштаб ЗСУ звітує: протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, п’ять з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову. 

У місті ввечері пролунало кілька вибухів. «За попередньою інформацією, по  Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Неспокійно було й у Херсоні. Окупанти обстріляли Антонівку з РСЗВ «Град». Також ворог атакував Таврійський район міста.

Партнери розмірковують про нову допомогу Україні

Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії.

«Наразі Росія за один день використовує в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу», – пропонує естонський уряд.

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України. Зокрема йдеться про те, щоб передавати Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

А Ізраїль тим часом допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу.

Цікаво, що нині наші партнери розмірковують не тільки над тим, як допомогти Україні зараз. Вже йдеться і про перспективу розвитку українського війська після перемоги. «Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для цієї негайної боротьби, але ми також думаємо про — разом з українцями — українську армію майбутнього», — заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Українці вражають

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про те, що здивована стійкістю системи охорони здоров’я України. Адже наші медики не дали їй піддатися колапсу та спалаху хвороб, як всі очікували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому. 

А росіяни шокують

Кремль може готувати теракти всередині РФ. Про це повідомив уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, додавши, що російська пропаганда вже готує під це інформаційну базу.

У Туреччині знов землетрус

Поштовхи магнітудою 5,1 зафіксовані біля району Арсуз в Хатаї. Епіцентром землетрусу стало Середземне море. Землетрус, який зафіксовано на відстані 6 км від Арсуза, стався на глибині 9,26 кілометра. Даних про жерт поки немає.

Але є й гарні новини з Туреччини. Згідно з інформацією, опублікованою тамтешнім Головним управлінням охорони здоров'я, з 6 лютого в провінціях, які постраждали від землетрусів у Кахраманмараші, народилося аж 4627 дітей. Життя перемагає.

Теги: Туреччина росія війна обстріл допомога ЗСУ

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