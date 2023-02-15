Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч

Триває 357-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Все більше країн зголошуються надавати Україні зброю. На тлі загострення ситуації та накопиченням авіації РФ на наших кордонах така позиція партнерів тільки додає оптимізму. Можливо, все це допоможе нам не лише перемогти, а й якомога швидше повернути викрадених окупантами українських дітей. Іноземні дослідники вже знають, де їх тримають та що з ними роблять. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 лютого.

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Мало зброї не буває

З коментарів представників різних країн світу, які лунали ввечері та вночі, можна однозначно констатувати, що 9-й «Рамштайн» вдався. Це підтвердив навіть український президент, який навіть зізнався, що не про всі досягнуті домовленості може розповісти громадськості. «Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful», – сказав він.

Гарною новиною з українцями поділився міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ.

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Не лишилась осторонь Греція. Вона вже надала 20 бойових броньованих машин БМП-1 та боєприпаси до них. А ще й заявою свого міністра оборони підкреслила, що й надалі «підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за свій суверенітет і територіальну цілісність країни».

Наше небо під загрозою

Допомога партнерів у питанні постачання озброєння – це дуже важливо. Особливо в умовах, коли Росія накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яку може використати для наступу.

Чим ми можемо протистояти ворогові в небі? Ну, точно не німецькими винищувачами. Адже Берлін вустами міністра оборони заявив, що дасть літаки для захисту українського неба після того, як українське небо стане безпечним. І не одразу, а 3-4 місяці по тому, як воно стане безпечним. Логіка німецького уряду продовжує дивувати.

Перевиховання дітей

Втім, під загрозою не лише наше небо, а й наша малеча. Підрозділ факультету охорони здоров'я Єльського університету випустив докладне розслідування, в якому стверджується, що на території Росії та в анексованому Криму існує мережа установ, в яких діти з України віком від чотирьох місяців до 17 років піддаються ідеологічній обробці.

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Йдеться про маленьких та малих українців, яких фактично примусово або обманом вивезли з території рідної країни. За оцінкою дослідників, з 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6000 (!) українських дітей та підлітків. Фактичний показник може бути значно вищим.

Землетрус продовжує забирати життя

Так само значно вищими за офіційні є дані про загиблих у Туреччині та Сирії. Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила. Але разом з врятованими будуть діставати все нові й нові тіла загиблих.

Кількість жертв вже перевищила 41 тис. осіб у двох країнах. І цей показник, на жаль, буде зростати.