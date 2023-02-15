Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
фото ілюстративне

Триває 357-та доба повномасштабної війни Росії проти України 

Все більше країн зголошуються надавати Україні зброю. На тлі загострення ситуації та накопиченням авіації РФ на наших кордонах така позиція партнерів тільки додає оптимізму. Можливо, все це допоможе нам не лише перемогти, а й якомога швидше повернути викрадених окупантами українських дітей. Іноземні дослідники вже знають, де їх тримають та що з ними роблять. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 лютого.

Мало зброї не буває

З коментарів представників різних країн світу, які лунали ввечері та вночі, можна однозначно констатувати, що 9-й «Рамштайн» вдався. Це підтвердив навіть український президент, який навіть зізнався, що не про всі досягнуті домовленості може розповісти громадськості. «Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful», – сказав він.

Гарною новиною з українцями поділився міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ.

Не лишилась осторонь Греція. Вона вже надала 20 бойових броньованих машин БМП-1 та боєприпаси до них. А ще й заявою свого міністра оборони підкреслила, що й надалі «підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за свій суверенітет і територіальну цілісність країни».

Наше небо під загрозою

Допомога партнерів у питанні постачання озброєння – це дуже важливо. Особливо в умовах, коли Росія накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яку може використати для наступу.

Чим ми можемо протистояти ворогові в небі? Ну, точно не німецькими винищувачами. Адже Берлін вустами міністра оборони заявив, що дасть літаки для захисту українського неба після того, як українське небо стане безпечним. І не одразу, а 3-4 місяці по тому, як воно стане безпечним. Логіка німецького уряду продовжує дивувати.

Перевиховання дітей

Втім, під загрозою не лише наше небо, а й наша малеча. Підрозділ факультету охорони здоров'я Єльського університету випустив докладне розслідування, в якому стверджується, що на території Росії та в анексованому Криму існує мережа установ, в яких діти з України віком від чотирьох місяців до 17 років піддаються ідеологічній обробці.

Йдеться про маленьких та малих українців, яких фактично примусово або обманом вивезли з території рідної країни. За оцінкою дослідників, з 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6000 (!) українських дітей та підлітків. Фактичний показник може бути значно вищим.

Землетрус продовжує забирати життя

Так само значно вищими за офіційні є дані про загиблих у Туреччині та Сирії. Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила. Але разом з врятованими будуть діставати все нові й нові тіла загиблих. 

Кількість жертв вже перевищила 41 тис. осіб у двох країнах. І цей показник, на жаль, буде зростати.

Теги: зброя землетрус діти Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
Олімпіада в Парижі: 35 країн проголосували проти участі росіян
10 лютого, 17:49
З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина
З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина
10 лютого, 13:29
Сунак запропонує Україні засоби далекого радіусу дії, щоб «завадити Росії завдавати ударів по інфраструктурі»
Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News
8 лютого, 11:43
Наслідки землетрусу у Хорватії, 29 грудня 2020 року
Як діяти під час землетрусу: інструкція ДСНС
8 лютого, 09:48
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
8 лютого, 02:33
У прокуратурі повідомили, скільки дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
Внаслідок війни в Україні загинули щонайменше 460 дітей
4 лютого, 12:31

Події в Україні

«Армія дронів» посилюватиметься. Що вигадав уряд?
«Армія дронів» посилюватиметься. Що вигадав уряд?
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ
Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ
Для військових РФ у Криму працює цілодобовий крематорій – Генштаб
Для військових РФ у Криму працює цілодобовий крематорій – Генштаб
Стало відомим ім’я нового керівника ВАКС
Стало відомим ім’я нового керівника ВАКС
РФ накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яку може використати для наступу – FT
РФ накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яку може використати для наступу – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
40K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
24K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
18K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
12K
Хто лишиться без пенсії: в Україні відбудеться перевірка законності виплат

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
13 лютого, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту