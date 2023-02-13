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Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії
скрін з відео

Молодшу із сестер вдалося врятувати за кілька годин після першого землетрусу

Організація сирійської цивільної оборони «Білі шоломи» опублікувала відео, яке було знято під час порятунку з-під завалів маленької дівчинки. Її знайшли на колінах у старшої сестри, яка ціною свого життя врятувала дитину.

Відео було зроблено в місті Джандіріс на півночі Алеппо.

На кадрах видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати. Дитина була знайдена живою під завалами за кілька годин після першого землетрусу. Дівчинка лежала на колінах своєї покійної сестри.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів).

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.

Теги: землетрус стихійні лиха Сирія

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