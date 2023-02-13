Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії
Молодшу із сестер вдалося врятувати за кілька годин після першого землетрусу
Організація сирійської цивільної оборони «Білі шоломи» опублікувала відео, яке було знято під час порятунку з-під завалів маленької дівчинки. Її знайшли на колінах у старшої сестри, яка ціною свого життя врятувала дитину.
Відео було зроблено в місті Джандіріс на півночі Алеппо.
На кадрах видно, як рятувальники дістають маленьку дівчинку з-під завалів і вона починає плакати. Дитина була знайдена живою під завалами за кілька годин після першого землетрусу. Дівчинка лежала на колінах своєї покійної сестри.
Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів).
Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.
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