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    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки

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    Рятувальник виніс дитину з будинку, давши їй свою кисневу маску - З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    Рятувальник виніс дитину з будинку, давши їй свою кисневу маску
    фото: ДСНС

    Вогнеборці евакуювали з будинку понад 30 мешканців

    Столичне управління ДСНС у Києві оприлюднило відео ліквідації пожежі у багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці.

    Рятувальниками максимально оперативно було евакуйовано з будинку понад 30 людей. Серед них дитина, яку заступник начальника Святошинського районного управління ГУ ДСНС у Києві виніс з будинку, давши їй свій кисневий апарат.

    Зараз малеча в порядку.

    Нагадаємо, 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

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    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки
    фото: ДСНС

    21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

    У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.


    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки