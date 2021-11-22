З’явилося відео порятунку дитини із палаючої столичної висотки

Рятувальник виніс дитину з будинку, давши їй свою кисневу маску

Вогнеборці евакуювали з будинку понад 30 мешканців

Столичне управління ДСНС у Києві оприлюднило відео ліквідації пожежі у багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці.

Рятувальниками максимально оперативно було евакуйовано з будинку понад 30 людей. Серед них дитина, яку заступник начальника Святошинського районного управління ГУ ДСНС у Києві виніс з будинку, давши їй свій кисневий апарат.

Зараз малеча в порядку.

Нагадаємо, 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.



