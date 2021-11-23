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    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)

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    Горить мансардний поверх офісної будівлі - Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)
    Горить мансардний поверх офісної будівлі
    фото: ДСНС

    Площа пожежі складала 1,4 тис. кв. м

    У ніч на 23 листопада виникла пожежа в офісній будівлі на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 4:41. На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що горить мансардний поверх офісної будівлі. Площа пожежі складає 1400 кв. м.

    Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що перекриття будівлі дерев’‎яні, і це сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

    О 6:54 пожежу було локалізовано, о 7.35 ліквідовано.

    Жертв і постраждалих не має.

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    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)
    фото: ДСНС

    На місці події залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Зазначимо, що за адресою вул. Колекторна, 3 розташоване ТОВ «Гідротек».

    Нагадаємо, 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

    Також 22 листопада сталась пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Масштабна пожежа в Києві: горіла офісна будівля (фото)