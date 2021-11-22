Рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації пожежі у вагончику

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи

У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби 21 листопада о 22:23. На місці вогнеборці встановили, що біля проїжджої частини дороги в металевому вагончику, розміром 2х4 м, виникла пожежа.

Пожежу було ліквідовано о 22:51.

Внаслідок пожежі вагончик згорів повністю. Під час гасіння пожежі у вагончику було знайдено тіло жіночої статі без ознак життя.

На місці події працювало дві одиниці техніки та десять чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

17 листопада сталася пожежа у житловому будинку в с. Бортники Фастівської територіальної громади. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.