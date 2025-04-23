У ДТП на Вінниччині загинув військовий

Військовий не впорався з керуванням і в’їхав у фуру

Поблизу села Іванівці Барської громади 21 квітня сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 33-річний військовослужбовець Сергій Бондар. Він їхав у відрядження до рідного міста на службовому автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Жмеринка.city».

Сергій Бондар мав позивний «Кабан» і за час служби пройшов складний бойовий шлях: брав участь в АТО, очолював підрозділ у 59-ій окремій штурмовій бригаді імені Якова Ганзюка. Після двох тяжких поранень він продовжив службу в медичній роті 21-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Без батька залишилась донечка Кіра. Колишня дружина Вікторія розповіла, що Сергій Бондар був щиро відданий державі й військовій справі.

«Сергій ні дня не вагався, а сказав, що йде захищати рідну державу від ворога. Навіть коли він отримав серйозні поранення, пройшов реабілітацію і повернувся на фронт, то після прильоту знову отримав дуже серйозні поранення. Він міг вже не повертатись на фронт, але не міг бути осторонь. За станом здоров’я його перевели в медичну роту, але він знав, що може допомагати хлопцям у боротьбі. Навіть важко уявити, що його життя обірветься саме під час аварії», – розповідає колишня дружина Вікторія і наголошує, що він їхав у відрядження до Жмеринки.

Колишня дружина зауважує, що військовий не впорався з керуванням і в’їхав у фуру: «Свідки аварії кажуть, що він намагався самостійно вибратись з броньованого авто, до приїзду швидкої, але спроби були марними: тіло виявилось заблокованим у автівці. Його довелось діставати з автівки рятувальникам».

Раніше на Вінниччині сталась смертельна ДТП. За попередніми даними, у ДТП семеро людей отримали поранення. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.