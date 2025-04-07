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Моторошна ДТП у Бразилії: згоріли десятки автомобілів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Моторошна ДТП у Бразилії: згоріли десятки автомобілів
П'ятеро людей отримали поранення, серед них водій вантажівки та його дружина
фото: скріншот з відео

Автомагістраль була повністю перекрита у двох напрямках

У Бразилії на автомагістралі BR-101 сталась моторошна ДТП. Автоцистерна, яка перевозила етанол, перекинулась на дорозі та одразу ж загорілася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бразильські ЗМІ.

Аварія сталася близько 13:37 у неділю (6 квітня) на 233-му кілометрі автомагістралі у південному напрямку. Вантажівка, завантажена етиловим спиртом, перекинулася, а потім загорілася. Пожежа поширилася на 24 легкові автомобілі та три вантажівки, які перебували на дорозі в момент вибуху. Легкозаймиста рідина швидко розлилася, що ускладнило контроль над полум'ям.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, п'ятеро людей отримали поранення, серед них водій вантажівки та його дружина, які зазнали опіків і були доставлені до лікарень регіону. Інформації про загиблих не надходило. Близько 36 пожежників, серед яких військові та волонтери, працювали на місці події протягом дня, ночі та ранку.

Ранком 7 квітня о 5:09 за місцевим часом автомагістраль BR-101 на ділянці Морро-дус-Кавалус у місті Пальоса була повністю. Відкриття стало можливим після видалення транспортних засобів, які постраждали в аварії, підняття перекинутої вантажівки та очищення дороги.

Нагадаємо, у Парижі чоловік відмовився виконати вимогу патрульних зупинитися, після чого сталась масштабна ДТП. Французькі патрульні, щоб затримати порушника, на авто протаранили транспортний засіб порушника. 

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Теги: ДТП Бразилія

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