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Поліг внаслідок атаки ворожого дрона на Херсонщині. Згадаймо Анатолія Кучеренка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг внаслідок атаки ворожого дрона на Херсонщині. Згадаймо Анатолія Кучеренка
Друзі та побратими згадують Анатолія Кучеренка не лише як сміливого воїна, а й як людину з великим серцем
колаж: glavcom.ua

Анатолій Кучеренко брав участь у бойових діях поблизу селища Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Кучеренка.

Народився Анатолій Кучеренко 26 липня 1981 року. Проживав у Кривому Розі. Декілька років тому переїхав до Чигирина, саме тут він планував будувати своє подальше життя.

20 вересня 2024 року Анатолій Кучеренко не вагаючись, став на захист своєї країни.

Воїн проходив службу на посаді радіотелефоніст-лінійний наглядач відділення управління першого мінометного взводу першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону військової частини А4955.

Друзі та побратими згадують Анатолія Кучеренка не лише як сміливого воїна, а й як людину з великим серцем
Друзі та побратими згадують Анатолія Кучеренка не лише як сміливого воїна, а й як людину з великим серцем
фото: Чигиринська міська територіальна громада/Facebook

Анатолій Кучеренко поліг під час виконання бойового завдання, безпосередньо беручи участь у бойових діях, повʼязаних із захистом Батьківщини, стримування та відсічі збройної агресії з боку РФ. Захисник загинув 21 березня 2025 року внаслідок атаки ворожого дрона під час обладнання вогневої позиції поблизу селища Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області.

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Прощання із захисником України Анатолієм Кучеренком
фото: Чигиринська міська територіальна громада/Facebook

Друзі та побратими згадують Анатолія не лише як сміливого воїна, а і як людину з великим серцем. Він завжди приходив на допомогу, підтримував словом та ділом, був мужнім, рішучим й непохитним у своїх переконаннях. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці пам'ять

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