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Син начальника охорони Януковича постане перед судом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Син начальника охорони Януковича постане перед судом
Жителька Запоріжжя, яка змогла вибратися з фільтраційного табору, розповіла, що цей чоловік організував усі тортури
фото: пресслужба поліції

Чоловіку загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі

Син начальника охорони Віктора Януковича, 28-річний працівник російського ФСБ, який незаконно затримував українців та курирував фільтраційні табори на Запоріжжі, постане перед судом. Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

Агент ФСБ організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

«Незаконно затриманих звозили до фільтраційного табору на території ізолятору тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським покази та розповідають про свій страшний досвід світовій пресі», – йдеться в повідомленні.

51-річна жителька Запоріжжя, яка змогла вибратися з фільтраційного табору, в інтерв'ю El Figaro розповіла, що цей чоловік організував усі тортури. «За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують», – зазначила вона.

У перервах між тортурами окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих зрадників, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю.

Слідчі Нацполіції вже встановили 67 аналогічних місць несвободи для українців, 42 з яких розташовані на території РФ. Всі фільтраційні дії в них проводяться за методикою, розробленою ФСБ РФ. Вона спрямована на виокремлення патріотично налаштованих українців та їх подальший моральний злам.

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ в січні 2024 року за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора було оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Нацполіції передали матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно фігуранта до суду міста Запоріжжя. 

Раніше повідомлялося, що екснардеп Рабінович постане перед судом за держзраду.

Теги: Віктор Янукович суд Запоріжжя окупація

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