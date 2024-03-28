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Глава Херсонщини оцінив криміногенну ситуацію в області під час війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава Херсонщини оцінив криміногенну ситуацію в області під час війни
Голова ОВА пояснює що найбільше порушень є по лінії військових, коли поліція фіксує прильоти ракет, бомб та безпілотників.
фото: АР

«Коли всі мешканці Херсона повернуться додому, буде бум заяв про злочини»

Криміногенна ситуація в Херсонській області на сьогодні є контрольованою. Рівень злочинності навіть нижчий, аніж був до повномасштабного вторгнення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю «Главкому».

Голова ОВА пояснює низький криміногенний рівень тим, що фіксується менше злочинів, менше порушень громадського порядку. Також важливим фактором є комендантська година, адже після 19 години майже немає людей на вулицях.

«Я думаю, що бум заяв про вчинення злочинів буде, коли всі мешканці Херсона повернуться додому. Декого вже два роки немає в Херсоні, вони повернуться і побачать, що сталося з їхнім майном, адже зараз вони просто про це не знають», – пояснив очільник ОВА.

За його словами, наразі найбільш розповсюджене порушення – це незаконне поводження зі зброєю. Тобто люди продають, до прикладу, гранати. Інколи фіксується завдання тілесних ушкоджень на фоні вживання алкогольних напоїв.

Олександр Прокудін додає, що все ж найбільше порушень є по лінії військових, коли поліція фіксує прильоти ракет, бомб та безпілотників.

Нагадаємо, російські війська у середу, 20 березня, вкотре атакували центр Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу є постраждала та руйнування. 

Стало відомо, що на Херсонщині скоротили тривалість комендантської години.

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Теги: Херсонщина кримінал Херсон поліція комендантська година

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