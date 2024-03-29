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У Британії розгорівся ядерний скандал: подробиці Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Британії розгорівся ядерний скандал: подробиці Financial Times
Sellafield  – це найбільший у Великій Британії комплекс з переробки радіоактивних відходів
фото із відкритих джерел

Ядерне агентство Сполученого Королівства подає до суду на оператора Sellafield через звинувачення в порушеннях в галузі ІТ, через що могли бути викрадені дані про переміщення радіоактивних відходів

Британське Агентство з ядерного регулювання (ONR) подало до суду на оператора атомного комплексу Sellafield Ltd через виявлені порушення у сфері IT. Йдеться про небезпечний ядерний об'єкт, де зберігаються найбільші у світі запаси плутонію. Про це пише газета Financial Times.

За даними газети The Guardian, компанія Sellafield, яка займається переробкою ядерного палива, зберіганням ядерних відходів і виведенням з експлуатації, була зламана кіберугрупованнями, тісно пов'язаними з Росією та Китаєм. У публікації Guardian сказано, що, як «вважалося», ONR готується притягнути до відповідальності осіб у Sellafield за ці кіберпровали.

За даними газети, внаслідок інциденту зловмисники могли отримати доступ до конфіденційної інформації. Як стверджує видання, могли бути викрадені дані про переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів та перевірки пожежної безпеки. Sellafield Ltd у відповідь заявила, що в неї «немає записів чи доказів», які дозволяють припустити, що її мережі зазнали атак «так, як це описує» газета.

За даними Агентства з ядерного регулювання, у 2019-2023 роках компанія Sellafield Ltd, що належить Управлінню з виведення з експлуатації ядерних об'єктів, не дотримувалася правил безпеки в галузі ядерної промисловості. Sellafield Ltd відповідає за безпеку ядерних відходів у сховищі поблизу міста Сіскейл (британське графство Камбрія), де на площі приблизно 6 кв. км зберігається ядерне паливо, що відпрацювало, як на діючих, так і вже закритих АЕС, а також реактори Magnox. 

Sellafield Ltd підтвердила, що була проінформована про намір ONR притягнути її до відповідальності. Проте компанія відмовилася від подальших коментарів, пославшись на активні судові провадження.

Комплекс Sellafield у Камбрії розпочав роботу ще у 40-х роках минулого століття як артилерійський завод. З 1956 до 2003 року на його базі функціонувала перша в світі комерційна атомна електростанція Calder Hall. В даний час Sellafield  – це найбільший у Великій Британії комплекс з переробки радіоактивних відходів. За оцінками експертів, він є одним із найбільших у Європі об'єктів концентрації відпрацьованих ядерних матеріалів.

Раніше стало відомо, що Європол розслідує інцидент зі зникненням конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства. Про це пише видання Politico із посиланням на внутрішню записку агентства, а також коментарі його колишніх та нинішніх керівників. Зокрема, було втрачено копії особових справ виконавчого директора Європолу Катрін Де Болле. Зазначається, що документи проникли до вересня 2023 року. Ця подія спровокувала кризу в поліцейському управлінні ЄС, зазначає видання.

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Теги: завод документи безпека ядерне паливо ядерні відходи ядерное топливо розслідування Велика Британія скандал

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