Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ: Малюк відреагував

Василь Малюк: «Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путлєром»

Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, постановою Басманного районного суду Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 2 місяці.

Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в «тероризмі». Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук.

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Глава СБУ Василь Малюк прокоментував рішення Басманного суду Москви про його заочний арешт. «Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путлєром (російський диктатор Володимир Путін. - «Главком»). Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше», – зазначив Малюк.

Також Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». У жовтні Слідчий комітет РФ звинуватив Буданова у причетності до атак безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Росії суд заочно заарештував українку, якій приписують напад на посла РФ у Польщі. Зазначається, що українку розшукують із листопада 2023 року. Водночас у лютому її ім’я додали до реєстру екстремістів та терористів із позначкою у вигляді друкарської «зірочки».