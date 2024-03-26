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Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ: Малюк відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ: Малюк відреагував
Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук. 
фото: пресслужба СБУ

Василь Малюк: «Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путлєром»

Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, постановою Басманного районного суду Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 2 місяці.

Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в «тероризмі». Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук. 

Глава СБУ Василь Малюк прокоментував рішення Басманного суду Москви про його заочний арешт. «Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путлєром (російський диктатор Володимир Путін. - «Главком»). Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше», – зазначив Малюк. 

Також Басманний районний суд Москви заочно заарештував керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про «теракти». У жовтні Слідчий комітет РФ звинуватив Буданова у причетності до атак безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Росії суд заочно заарештував українку, якій приписують напад на посла РФ у Польщі. Зазначається, що українку розшукують із листопада 2023 року. Водночас у лютому її ім’я додали до реєстру екстремістів та терористів із позначкою у вигляді друкарської «зірочки».

 

Теги: СБУ Василь Малюк суд арешт

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