Британський міністр оборони скасував візит до Одеси: яка причина

Грант Шаппс 8 березня прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці, однак до Одеси не доїхав

Розвідка Британії попередила Шаппса, що росіяни дізналися про його плани візиту до українського міста

Британський міністр оборони Грант Шаппс мав намір заїхати до Одеси в межах свого візиту до України, який він здійснив 7 березня, однак відмовився від цієї поїздки. Про це пише The Sunday Times.

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За даними видання, Шаппс був змушений відмовитися від візиту до Одеси через ракетну загрозу з боку Росії. Зазначається, що міністр оборони перервав поїздку, адже розвідка Британії попередила, ніби росіяни дізналися про його плани візиту.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 8 березня прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці. Він закликав світ підтримати Україну у війні проти РФ.

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Як повідомлялося, Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра Шаппса, коли він пролітав поблизу російського балтійського анклаву Калінінграда.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни.