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Житель Вінниччини заволодів землею на підставі фейкового рішення сільради

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Житель Вінниччини заволодів землею на підставі фейкового рішення сільради
Суд задовольнив позов прокуратури про витребування земельної ділянки, яка належить державі
фото з відкритих джерел

Вінничанин неіснуючим рішенням сільради зробив себе власником кількох гектарів землі

Вінницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким на користь Літинської громади у жителя Вінниччини витребувано два гектари землі. Про це інформує пресслужба суду.

У матеріалах справи йдеться, що житель Літинського району став власником спірної ділянки на підставі неіснуючого рішення сільської ради від 2020 року (пізніше за даним фактом стосовно нього було відкрито кримінальне провадження). Земельну ділянку в 2021 році купив інший чоловік, житель Вінниці.

Згодом прокуратура подала позов про витребування з приватної власності покупця земельної ділянки, яка належить державі на території колишньої Бірківської сільської ради. Літинський районний суд урахував, що звернення прокурора до суду спрямоване на задоволення суспільної потреби. Вона полягає у відновленні законності при вирішенні суспільно значущого питання про безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність та повернення землі, яка вибула з власності держави незаконно, у державну власність.

Літинський суд позов задовольнив, а Вінницький апеляційний суд визнав, що висновки суду першої інстанції про задоволення позову прокуратури – законні та обґрунтовані.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили чоловіка, який погрожував своїй колишній та вимагав у неї гроші, нібито витрачені на неї під час стосунків. Обвинуваченим у цій справі є мешканець Кам’янця-Подільського. Після розриву стосунків спершу він вимагав у екскоханої дев'ять тис. грн, але згодом сума зросла до 28 тис. грн.

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Теги: прокуратура Вінниччина земля суд

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