Міністр оборони Британії Шаппс прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 8 березня, прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці. Він закликав світ підтримати Україну у війні проти РФ. Про це Шаппс написав в Х.

«Я в Києві, щоб бити на сполох. Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії», – заявив Шаппс.

Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю. За його словами, Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Шаппс підкреслив, що кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny.