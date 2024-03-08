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Міністр оборони Британії Шаппс прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Британії Шаппс прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці
Шаппс закликав інші держави допомагати Україні, щоб забезпечити перемогу свободи над тиранією
фото скріншот відео

Грант Шаппс: «Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? »

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 8 березня, прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці. Він закликав світ підтримати Україну у війні проти РФ. Про це Шаппс написав в Х.

«Я в Києві, щоб бити на сполох. Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії», – заявив Шаппс. 
Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю. За його словами, Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Шаппс підкреслив, що кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією.

Також сьогодні, 8 березня, до Києва із робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. 

Теги: Велика Британія

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Політика

Міністр оборони Британії Шаппс прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці
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