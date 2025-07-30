Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Чорному морі з'явився блакитний краб: пояснення науковців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Чорному морі з'явився блакитний краб: пояснення науковців
Особини блакитного краба, знайдені в Україні, мають генетичний зв'язок із популяціями в Італії та США
фото з відкритих джерел

Минулого року науковці зафіксували в Чорному морі самку блакитного краба з майже 1,5 млн ікринок

Біля українського узбережжя Чорного моря науковці зафіксували появу нового, не притаманного ареалу, чесапікського блакитного краба. В Інституті рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства зазначають, що науковці слідкують за новим морським мешканцем. Наразі, за їхніми даними, цей вид не становить загрози для місцевої фауни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Завідувач Чорноморського відділу ІРГЕМО Сергій Хуторний повідомив, що блакитний краб, природний мешканець західної частини Атлантичного океану, дійсно фіксується в акваторії Чорного моря, але це не є першим випадком. На сьогодні офіційно підтверджено знахідки понад 30 особин біля різних чорноморських берегів, з яких близько 15 – в українських водах. Поодинокі знахідки цього виду реєструються вже протягом кількох років, що свідчить про його поступову, але не масову появу.

Минулого року науковці зафіксували самку блакитного краба з майже 1,5 млн ікринок. Однак їхнє виживання в умовах Чорного моря, яке має відносно низьку солоність, є обмеженим через складний багатостадійний розвиток виду. Крім того, значну природну конкуренцію новому «вселенцеві» створюють аборигенні види крабів (трав'яний, кам'яний, мармуровий та інші), популяції яких, за останніми спостереженнями, є стабільними та поширеними в північно-західній частині Чорного моря.

Нещодавнє дослідження, проведене спільно трьома науковими установами із застосуванням сучасних методів ДНК-аналізу, показало, що особини блакитного краба, знайдені в Україні, мають генетичний зв'язок із популяціями в Італії та США. Це дає змогу відстежувати шляхи його поширення.

Процес адаптації нового виду в місцевих умовах є складним і довготривалим, тому інформація про його можливе масове поширення та комерційне використання наразі є передчасною. Водночас, наукова спільнота пам’ятає успішні приклади адаптації, масового розвитку та подальшого використання інших інвазивних видів (рапана, піленгаса тощо), тому ситуація перебуває під постійним моніторингом.

Нагадаємо, клімат в Україні змінюється – літо стає спекотнішим, зима теплішою та малосніжною, а опадів меншає. Як наслідок, змінюється видовий склад риб, а деякі аборигенні види прісноводних зникають. Види, які краще переносять тепло, поступово поширюються на північ країни.

До слова, війна в Україні вплинула не лише на довкілля, а й на саму можливість її вивчати. Наука про водні екосистеми опинилася в кризі: на тлі браку фахівців і фінансування практично зупинився моніторинг стану рибних популяцій, ускладнено доступ до водойм і отримання дозволів на дослідження. Про це в коментарі «Главкому» розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

«У нас відчувається зараз кадрова проблема. По-перше, деякі науковці, які мали право на відстрочку, пішли воювати. Ще частина – науковиці з дітьми – виїхали за кордон», – розповідає дослідниця.

За словами Юлії Куцоконь, проблему посилює те, що молоді фахівці не поспішають йти в академічну науку

Читайте також:

Теги: Чорне море клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
На Тендрівській косі ліквідовано окупантів і встановлено прапор України (відео)
Вчора, 19:42
Результати свідчать про потребу враховувати блискавки як важливий екологічний чинник у кліматичних і лісових дослідженнях
У світі масово гинуть дерева: вчені виявили несподіваний фактор
28 липня, 08:04
У Європі вчені почали обговорювати можливість внесення трифтороцтової кислоти до списку токсичних речовин
В опадах по всьому світу зростає рівень небезпечної кислоти: вчені б'ють на сполох
28 липня, 07:40
Міжнародний суд ООН зробив висновок щодо зміни клімату
Суд ООН визнав зміну клімату екзистенційною загрозою
24 липня, 13:14
У Туреччині очікують чергових температурних рекордів
Екстремальне випробування для туристів: у Туреччині спека сягне +50 градусів
9 липня, 12:08
Аварія у Керченській протоці сталася ще у грудні минулого року
Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
8 липня, 14:16
Спека сильно впливає на Європу
Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт
4 липня, 16:24
Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки
Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки
4 липня, 12:45
Брюссель націлився на скорочення викидів на 90% до 2040 року
Європа встановила собі нову кліматичну ціль на 2040 рік
4 липня, 08:26

Суспільство

В Чорному морі з'явився блакитний краб: пояснення науковців
В Чорному морі з'явився блакитний краб: пояснення науковців
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)
Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
51K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
29K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
11K
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч
11K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua