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Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах
Єдині правила перевезення тварин сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів та рівню безпеки
фото з відкритих джерел

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги

Кабінет міністрів України затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різних розмірів та ваги, а також передбачають обов’язкову наявність ветеринарного документа для всіх домашніх тварин. Відтепер перевезення тварин здійснюється за такими правилами:

  • Дрібні тварини (до 10 кг) – собаки, коти, птахи чи гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Тварин також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, але за умови придбання квитка на це місце.
  • Середні та великі собаки (10–45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі. Сидіти на кріслі таким песикам – заборонено.
  • Собаки вагою понад 45 кг подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника, у спеціально обладнаному транспорті.
  • Собаки-поводирі їздитимуть безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку. Завжди перебуваючи поруч із людиною, яку вони супроводжують.

Зазначається, що єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами. Рішення уряду набуває чинності після офіційної публікації. Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив законопроєкт, який встановлює перші в історії мінімальні стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з кішками та собаками.

До слова, ветеринари з LSU Veterinary Teaching Hospital нагадали власникам домашніх тварин про підвищені ризики для улюбленців під час літньої спеки.

Як повідомлялося, під час війни в Україні почали з’являтися перегузні – червонокнижні хижаки родини Куницевих, яких десятиліттями майже не бачили у природі країни. Їх фіксують біля позицій військових та в прифронтових районах, куди вони приходять у пошуках безпеки.

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Теги: тварини автобус громадський транспорт

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