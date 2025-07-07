Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги

Кабінет міністрів України затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різних розмірів та ваги, а також передбачають обов’язкову наявність ветеринарного документа для всіх домашніх тварин. Відтепер перевезення тварин здійснюється за такими правилами:

Дрібні тварини (до 10 кг) – собаки, коти, птахи чи гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Тварин також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, але за умови придбання квитка на це місце.

– собаки, коти, птахи чи гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Тварин також можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, але за умови придбання квитка на це місце. Середні та великі собаки (10–45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі. Сидіти на кріслі таким песикам – заборонено.

перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на спеціальній підстилці на підлозі. Сидіти на кріслі таким песикам – заборонено. Собаки вагою понад 45 кг подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника, у спеціально обладнаному транспорті.

подорожуватимуть за індивідуальними правилами перевізника, у спеціально обладнаному транспорті. Собаки-поводирі їздитимуть безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку. Завжди перебуваючи поруч із людиною, яку вони супроводжують.

Зазначається, що єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами. Рішення уряду набуває чинності після офіційної публікації. Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

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