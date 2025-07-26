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Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку
Пізньоцвіт анкарський, або колхікум анкарський, якого називають «підсніжником»
фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

Пізньоцвіт анкарський і катран – важливі види для біорізноманіття Придунав’я

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» відновлюють рідкісні червонокнижні рослини, яки зникли з природоохоронної території через розорювання. Йдеться про пізньоцвіт анкарський, що цвіте під Новий рік, та катран, важливий для перших весняних запилювачів. Про це в коментарі «Главкому» розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

Національний природний парк «Тузлівські лимани» – природоохоронна територія в Україні на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Він розташований у басейні лиманів Тузловської групи. У 2022 році, під час російського вторгнення в Україну, парк постраждав від обстрілів.

Працівники національного парку зазначають, що в Причорномор’ї росте багато цікавих і рідкісних рослин, яких немає в інших регіонах України. Одну з них – пізньоцвіт анкарський – навіть називають «підсніжником», бо він квітне на Новий рік.  

«Я бачив цю рослину в межах національного природного парку «Тузлівські лимани». Але з моменту створення парку в 2010 році, її тут вже не було», – розповів Іван Русєв.

Науковці викопали бульбоцибулини пізньоцвіту анкарського для пересадки у межах нацпарку
Науковці викопали бульбоцибулини пізньоцвіту анкарського для пересадки у межах нацпарку
фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

Науковець розповів, що пізньоцвіт анкарський – дуже красива рослина, яка першою з’являється взимку. «Це перша рослина, яка тут з’являється під Новий рік. Найраніше – 25 грудня. У кінці грудня або на початку січня вона вже проростає. Якщо ділянка буде збережена, якщо її не копати і не орати, то рослина сама буде розширювати свій ареал. Ми знайшли її неподалік від міста Тузли, але за межами заповідних територій. Вирішили пересадити й відтворити».

Іван Русєв додав, що для пересадки отримали дозвіл Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Міндовкілля дає дозвіл на відтворення, переселення тварин чи рослин на інші території. Ми викопали 120 бульбоцибулин під наглядом екологічної інспекції, яка приїжджала до нас з Одеси. Зараз бульбоцибулини зберігаються у сухому місці, а десь у вересні будемо висаджувати їх у парку там, де раніше росла ця рослина», – повідомив він.

Працівники національного природного парку «Тузлівські лимани» відновлюють популяції червонокнижних рослин
Працівники національного природного парку «Тузлівські лимани» відновлюють популяції червонокнижних рослин
фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

Він зазначив, що пізньоцвіт анкарський починає розвиватися під землею вже у вересні, після перших дощів. «Перші квіти я спостерігав під Новий рік. Найраніше – 25 грудня. У кінці грудня або на початку січня вона вже проростає. Якщо ділянка буде збережена, якщо її не копати і не орати, то рослина сама буде розширювати свій ареал», – підкреслив він.

Також науковець додав, що планується відновлення катрану – рідкісної рослини, що росте на піщаних ділянках.

Катран – рідкісна рослина піщаних біотопів, важлива для перших весняних запилювачів
Катран – рідкісна рослина піщаних біотопів, важлива для перших весняних запилювачів
фото: wikipedia

«Катран росте на піщаних ділянках, у біотопах нашого парку. Ми зібрали його насіння, і через кілька місяців будемо його розселяти по узбережжю пересипу. Це дуже важливо, щоб у нас було більше ділянок із цією цікавою рослиною», – зазначив Русєв.

Іван Русєв зазначив, що катран розноситься вітром, тож його ареал також поступово збільшуватиметься. «Це дуже важливо і для комах, особливо для перших запилювачів – диких комах. Для них це дуже значуща рослина. Це важливо для біорізноманіття в цілому, для природи, яка тут є в Придунав’ї».

Раніше «Главком» повідомляв, що у Чорнобильському заповіднику розцвів білоцвіт весняний. На Київщині цю рослину можна зустріти хіба на присадибних ділянках як декоративні.

Також Главком інформував, що у Києві в сквері Дніпровського району висадили нові дерева – вісім крупномірних катальп.

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Теги: Одеса Червона книга рослини

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