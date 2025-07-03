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У Туреччині спалах небезпечного вірусного захворювання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Туреччині спалах небезпечного вірусного захворювання
У Туреччині продовжується вакцинація тварин проти ящура
фото з відкритих джерел

Уряд вважає, що тимчасове закриття ринків худоби не порушить попит і постачання м'ясних та молочних продуктів у Туреччині

Туреччина закриє всі ринки худоби, щоб контролювати поширення висококонтагіозної хвороби – ящура. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство сільського господарства Туреччини, яке цитує Reuters.

Влада пояснює закриття ринків високим ризиком поширення вірусу через активну торгівлю худобою та переміщення тварин після свята Ід аль-Адха, яке супроводжується масовими закупівлями та забоєм тварин.

Водночас в країні продовжується вакцинація тварин проти ящура. Обмеження поступово зніматимуться після вакцинації всього поголів'я худоби.

Уряд вважає, що тимчасове закриття не порушить попит і постачання м'ясних та молочних продуктів у Туреччині.

Ящур – надзвичайно заразне вірусне захворювання, що вражає парнокопитних тварин: велику та дрібну рогату худобу, свиней, кіз, овець, а також диких тварин. Хвороба супроводжується лихоманкою, утворенням виразок у ротовій порожнині, на носі, вимені, копитах і призводить до значних економічних збитків у тваринництві.

Нагадаємо, у 2001 році ящур став причиною серйозної епідемії в Європі, зокрема, у  Великій Британії. Були вжиті суворі заходи для стримування хвороби, зокрема, знищення інфікованих тварин і обмеження переміщення худоби. Цей спалах підкреслив необхідність швидкої і злагодженої реакції на епідемії, щоб уникнути поширення хвороби на інші країни Європи.

В Україні ящур не реєстрували майже чотири десятиліття.

До слова, у червні на Вінниччині було зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

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Теги: хвороба Туреччина вакцинація тварини

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