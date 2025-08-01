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Майже всі павуки в Україні є отруйними

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Майже всі павуки в Україні є отруйними
Павук Великий аргіопа – один з видів отруйних павуків, які зустрічаються в Україні
фото з відкритих джерел

Відрізнити отруйного павука від неотруйного майже неможливо

Більшість павуків, які трапляються в Україні, мають отруйні залози. Це – частина їхнього природного механізму полювання, але для людей така отрута в більшості випадків не становить загрози. Про це «Телеграфу» розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук, передає «Главком».

Зазначається, що небезпечними є ті павуки, хто може прокусити шкіру людини. Але більшість павуків занадто маленькі для цього, а їх щелепи – слабкі. Отруйних залоз не мають лише представники родини Uloboridae (павуки-улоборіди). В Україні є лише три види цих павуків.

«У них редуковані (втрачені) отруйні залози, а у всіх інших павуків вони є, навіть у дуже маленьких. Це є формою їхнього полювання», – пояснила фахівчиня.

Відрізнити отруйного павука від неотруйного майже неможливо. Та реальну небезпеку для людини становлять тільки ті павуки, які можуть прокусити шкіру людини. Зазвичай маленькі павуки на це нездатні.

Арахнологиня каже, що навіть великі види рідко проявляють агресію, якщо не відчувають загрози. Навіть у випадках зі справді отруйними видами, як-от каракурт або південний тарантул, науковиця жодного разу не стикалася з агресивною поведінкою щодо себе. Адже павуки не атакують першими.

«Звичайно, якщо намагатися їх розчавити або прихлопнути рукою, павуки будуть захищатись – і це нормально», – додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі  – сіднейського лійкопавутинного павука.

А у Німеччині великий порт було закрито через появу смертельно небезпечних павуків.

Теги: Україна отруєння небезпека

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