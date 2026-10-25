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У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для «Іскандерів» і «Кинджалів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для «Іскандерів» і «Кинджалів»
На місці удару спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим
фото: Exilenova+

У Єльці Липецької області пролунали вибухи

У російському місті Єлець Липецької області ракети вдарили по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки. Про це повідомляє Exilenova+, інформує «Главком».

«Щойно крилатими ракетами завдано удару по заводу «Енергія» в Єльці Липецької області. Зайшло декілька ракет у завод, вся територія в диму», – повідомляє телеграм-канал.

За даними Exilenova+, завод «Енергія» спеціалізується на виробництві батарей та акумуляторів, які можуть використовуватися в ракетних комплексах, авіації та іншій військовій техніці.

Підприємство виготовляє джерела живлення для російського озброєння, зокрема ракет «Іскандер-М», «Іскандер», «Кинджал», комплексів «Панцир» і керованих авіабомб. Тому воно має значення для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу.

Завод перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.

Нагадаємо, у Пермському краї Росії безпілотники, ймовірно, атакували хіміко-металургійне підприємство «Авісма», яке входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» – найбільшого виробника титанової продукції в РФ.

Також 23 жовтня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю. Після удару над підприємством здійнявся густий дим, а місцеві мешканці повідомляли про вибухи. 

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Теги: росія Кинджал озброєння завод

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Соціум

У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для «Іскандерів» і «Кинджалів»
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