У Росії ракети атакували завод, який виробляє батареї для «Іскандерів» і «Кинджалів»

На місці удару спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим

У Єльці Липецької області пролунали вибухи

У російському місті Єлець Липецької області ракети вдарили по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки. Про це повідомляє Exilenova+, інформує «Главком».

«Щойно крилатими ракетами завдано удару по заводу «Енергія» в Єльці Липецької області. Зайшло декілька ракет у завод, вся територія в диму», – повідомляє телеграм-канал.

💥Крилаті ракети атакували російський завод «Енергія» в Єльці Липецької області Підприємство виробляє батареї й акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки. #хроніки_оркостану — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 25, 2026

За даними Exilenova+, завод «Енергія» спеціалізується на виробництві батарей та акумуляторів, які можуть використовуватися в ракетних комплексах, авіації та іншій військовій техніці.

Підприємство виготовляє джерела живлення для російського озброєння, зокрема ракет «Іскандер-М», «Іскандер», «Кинджал», комплексів «Панцир» і керованих авіабомб. Тому воно має значення для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу.

Завод перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.

Нагадаємо, у Пермському краї Росії безпілотники, ймовірно, атакували хіміко-металургійне підприємство «Авісма», яке входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» – найбільшого виробника титанової продукції в РФ.

Також 23 жовтня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю. Після удару над підприємством здійнявся густий дим, а місцеві мешканці повідомляли про вибухи.