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У Воронезькій області введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Воронезькій області введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки
Унаслідок нічної атаки безпілотників у РФ горить і детонує склад із боєприпасами
скріншот відео

Із Острогозького район евакуйовано приблизно 200 осіб

У Воронезькій області Росії введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки. Там спалахнула масштабна пожежа, продовжується детонація. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

Режим надзвичайної ситуації оголошено в Острогозькому районі регіону.

Губернатор Гусєв заявив, щ обуло проведено евакуацію одного села та одного поселення, близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

За його словами, через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району можуть бути перебої з електропостачанням. Гусєв додав, що детонація продовжується.

За даними російських ЗМІ, унаслідок нічної атаки безпілотників горить та детонує склад із боєприпасами.

Губернатор заявив про нібито збиття п'яти дронів, а склад буцімто спалахнув від їхніх уламків. За його словами, двоє людей постраждали.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 серпня у Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами. 

Нагадаємо, що також у ніч на суботу в російському Курську пролунали вибухи. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. На автомобілях у деяких районах Курська увімкнулась сигналізація.

Читайте також: Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
Теги: росія безпілотник надзвичайний стан евакуація

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