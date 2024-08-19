У Ростовській області вже добу палає нафтобаза

Губернатор Ростовщини запевняв, що загрози поширення вогню на житлові будинки та сусідні об'єкти немає

У Пролетарську Ростовської області вже добу палає комбінат «Кавказ», атакований українськими дронами. Про це пишуть російські пабліки.

Російські пожежники ще не змогли загасити пожежу, яка виникла на нафтобазі внаслідок атаки дронами.

Як повідомляв губернатор Ростовської області Василь Голубєв ввечері 18 серпня, на території Пролетарського району запроваджено режим підвищеної готовності.

Чиновник запевняв, що загрози поширення вогню на житлові будинки та сусідні об'єкти немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

«Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється», – йдеться в повідомленні.

До відома, комбінат «Кавказ» є російським державним підприємством, що входить до структури «Росрезерву». Об’єкт розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.

Перед цим про атаку дронів на Ростовську область і влучання в нафтобазу повідомив губернатор Василь Голубєв. За його словами, нібито внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.