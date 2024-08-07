Білий дім прокоментував бої в Курській області

Сполучені Штати не змінили своєї політики щодо ударів по території РФ

Адміністрація Сполучених Штатів звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області Росії. Про це заявив радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу, пише Bloomberg.

За словами Кірбі, посадовці США «зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння ситуації» в Курській області.

Як каже посадовець, Сполучені Штати не змінили своєї політики щодо ударів по території РФ. Україна може бити американською зброєю лише по прикордонню РФ, звідки та атакує, зокрема, Харківщину.

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.