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РФ заявила, що Україна планує атакувати Запорізьку і Курську АЕС: реакція МЗС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ заявила, що Україна планує атакувати Запорізьку і Курську АЕС: реакція МЗС
Росіяни заявили, що Україна готується атакувати Запорізьку та Курську АЕС
фото з відкритих джерел

Речник МЗС спростував заяви російських пропагандистів про плани застосувати «брудні бомби» або атакувати АЕС

Росіяни заявили, що Україна планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомних електростанціях. Речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів.

Про нібито майбутні атаки написало пропагандистське агентство ТАСС. Таку інформацію начебто отримало окупаційне «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області» під час допитів військовополонених. 

За словами пропагандистів, для атаки начебто планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною, їх уже завезено в населений пункт Жовті Води Дніпропетровської області.

«Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати «брудні бомби» або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню», – наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

Він також зазначив, що Україна не має жодних «брудних бомб» і не планує їх здобувати.

«Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося», – зазначив Тихий.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що РФ може готувати ядерну провокацію. 

«У них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про «брудну бомбу» і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт», – вважає Коваленко.

Як повідомлялося, російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ.

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Теги: АЕС Україна теракт росія

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