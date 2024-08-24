Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака дронів на Воронезьку область: пожежа та детонація боєприпасів (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака дронів на Воронезьку область: пожежа та детонація боєприпасів (відео)
Дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа почалася в результаті падіння уламків
фото: скріншот

Атака безпілотників на військовий об'єкт у Воронезькій області призвела до серії потужних вибухів 

У Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами. За офіційною інформацією від губернатора області, безпілотники були збиті засобами протиповітряної оборони, а пожежа виникла внаслідок падіння уламків.

Окупаційна влада стверджує, що наразі немає інформації про постраждалих та пошкодження цивільних будівель. Однак, російські Telegram-канали повідомляють, що склад боєприпасів, який зараз охоплений вогнем та детонацією, знаходиться в Острогозьку.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та стовп диму, який видно за десятки кілометрів. Наразі влада проводить евакуацію населення з прилеглих районів. 

Нагадаємо, у Ростовській області пожежа з нафтобази перекинулась на житловий сектор (відео).

Зокрема,  зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Як повідомлялося, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку.

Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

До слова, як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

Теги: пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти намагаються прорватися через канал у Часовому Яру, ЗСУ тримають оборону
Торецьк і Часів Яр: українські військові перемелюють окупанта
5 серпня, 14:24
Хутір Олешня в Суджанському районі Курської області РФ, 16 серпня 2024 року
«Путін запитав у Сталіна, що робити з Курськом». Світові ЗМІ коментують наступ ЗСУ на території РФ
18 серпня, 19:26
Росіяни атакували Куп’янськ
Уночі РФ атакувала Харківщину КАБами: пошкоджено приватні будинки
29 липня, 08:53
Постраждали люди через обвал під`їзду
У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
1 серпня, 10:59
Росіяни залишили аеропорт «Звартноц» на вимогу Вірменії
Російські прикордонники залишили єреванський аеропорт на вимогу Вірменії
1 серпня, 03:18
Деталей щодо знищення гелікоптера немає
У Курській області росіяни втратили гелікоптер Ка-52
6 серпня, 20:15
За словами Подоляка у наступі на Курщину головне завдання захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання
14 серпня, 18:31
Для мешканців Курської області відкрито цілодобову гарячу лінію
Мінреінтеграції пропонує росіянам евакуацію з Курської області
14 серпня, 23:34
ЗСУ застосували американські системи на полі бою на території Росії
Зеленський підтвердив використання західних ракетних систем на Курщині – The Times
22 серпня, 02:01

Соціум

Напад на фестивалі в Німеччині: є загиблі та поранені
Напад на фестивалі в Німеччині: є загиблі та поранені
ЗСУ просунулися в районі Суджі – аналіз ISW
ЗСУ просунулися в районі Суджі – аналіз ISW
Атака дронів на Воронезьку область: пожежа та детонація боєприпасів (відео)
Атака дронів на Воронезьку область: пожежа та детонація боєприпасів (відео)
Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України
Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України
Нідерланди закрили великий центр для біженців: який варіант доступний українцям
Нідерланди закрили великий центр для біженців: який варіант доступний українцям
Людям дадуть зброю: у Білорусії озвучили план на випадок нападу ЗСУ
Людям дадуть зброю: у Білорусії озвучили план на випадок нападу ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
23K
Звільнений оборонець Маріуполя розказав, як поводиться російський Червоний Хрест
22K
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення
16K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
14K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua