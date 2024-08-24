Атака дронів на Воронезьку область: пожежа та детонація боєприпасів (відео)

Дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа почалася в результаті падіння уламків

Атака безпілотників на військовий об'єкт у Воронезькій області призвела до серії потужних вибухів

У Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами. За офіційною інформацією від губернатора області, безпілотники були збиті засобами протиповітряної оборони, а пожежа виникла внаслідок падіння уламків.

Окупаційна влада стверджує, що наразі немає інформації про постраждалих та пошкодження цивільних будівель. Однак, російські Telegram-канали повідомляють, що склад боєприпасів, який зараз охоплений вогнем та детонацією, знаходиться в Острогозьку.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та стовп диму, який видно за десятки кілометрів. Наразі влада проводить евакуацію населення з прилеглих районів.

Нагадаємо, у Ростовській області пожежа з нафтобази перекинулась на житловий сектор (відео).

Зокрема, зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Як повідомлялося, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку.

Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

До слова, як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.