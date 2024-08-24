У Курську пролунали вибухи

Місцеві жителі публікували у соціальних мережах відео, на яких чути вибухи

У Росії лунають вибухи

У ніч на суботу, 24 серпня, в російському місті Курськ пролунали вибухи. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. На автомобілях у деяких районах Курська увімкнулась сигналізація.

Перед цим губернатора регіону Олексій Смирнов оголошував про ракетну небезпеку і попросив мешканців сховатися у приміщеннях «без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі» .

Російські пропагандистські канали у Telegram та місцеві жителі повідомляли про вибухи та публікували відео з місця подій. У деяких районах міста спрацювала сигналізація на автомобілях.

Місцеві жителі також писали про яскраві спалахи у небі. Російська пропаганда поспішила заявити, що система ППО нібито «збила кілька повітряних цілей» .