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Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
У Росії дрони атакували склад з боєприсами
фото з відкритих джерел

Вночі у Воронезькій області РФ в результаті атаки безпілотниками почалася пожежа, що викликала детонацію «вибухонебезпечних об'єктів» 

Дрони атакували  Воронезьку область. Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України. У Курську пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Статую Христа Спасителя в Ріо підсвітять кольорами прапора України

У знак солідарності з Україною, всесвітньо відома статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро буде підсвічена синьо-жовтими кольорами 24 серпня, в День Незалежності України. Про це повідомив посол України в Бразилії Андрій Мельник, висловивши вдячність Архиєпископу Ріо-де-Жанейро за підтримку цієї ініціативи.

Дрони атакували  Воронезьку область

У Воронезькій області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, що призвела до серії вибухів на військовому складі з боєприпасами. За офіційною інформацією від губернатора області, безпілотники були збиті засобами протиповітряної оборони, а пожежа виникла внаслідок падіння уламків.

Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України

У ніч на 24 серпня, у День Незалежності України, будівля Єврокомісії у Брюсселі була підсвічена кольорами українського прапора. Цей символічний жест став виразом солідарності та підтримки України з боку Європейського Союзу. 

У Курську пролунали вибухи

У ніч на суботу, 24 серпня, в російському місті Курськ пролунали вибухи. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. На автомобілях у деяких районах Курська увімкнулась сигналізація.Перед цим губернатора регіону Олексій Смирнов оголошував про ракетну небезпеку і попросив мешканців сховатися у приміщеннях «без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі» .

Теги: пожежа росія Єврокомісія Брюссель День Незалежності

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