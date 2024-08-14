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У Білгородській області РФ введено режим надзвичайної ситуації

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Білгородській області РФ введено режим надзвичайної ситуації
За словами губернатора області, обстановка в регіоні «продовжує залишатися вкрай складною та напруженою»
фото з відкритих джерел

Місцева влада пояснила режим надзвичайної ситуації важкою безпековою обстановкою через війну

З 14 серпня на території усієї Білгородській області РФ запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Про це повідомив губернатор області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, обстановка в регіоні «продовжує залишатися вкрай складною та напруженою».

Російський чиновник поскаржився на «щоденний обстріл» з боку ЗСУ, та заявив, що в Білгородській області «зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі».

Гладков зазначив, що режим надзвичайної ситуації регіонального рівня оголошується на всій території області з метою додаткового захисту населення та надання додаткових заходів підтримки постраждалим.

Крім того, губернатор ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити режим надзвичайної ситуації у Білгородській області й на федеральному рівні.

Раніше повідомлялося, що влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні.

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Теги: росія місцева влада Білгород

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