У Білгородській області РФ введено режим надзвичайної ситуації
Місцева влада пояснила режим надзвичайної ситуації важкою безпековою обстановкою через війну
З 14 серпня на території усієї Білгородській області РФ запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Про це повідомив губернатор області В'ячеслава Гладкова.
За його словами, обстановка в регіоні «продовжує залишатися вкрай складною та напруженою».
Російський чиновник поскаржився на «щоденний обстріл» з боку ЗСУ, та заявив, що в Білгородській області «зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі».
Гладков зазначив, що режим надзвичайної ситуації регіонального рівня оголошується на всій території області з метою додаткового захисту населення та надання додаткових заходів підтримки постраждалим.
Крім того, губернатор ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити режим надзвичайної ситуації у Білгородській області й на федеральному рівні.
Раніше повідомлялося, що влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні.
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