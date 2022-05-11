ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти
Розглядається можливість компенсувати Угорщині ембарго на нафту з РФ – Politiko
Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому. Про це пише Politico.
Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.
За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.
Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт залежить від постачання газу і нафти з Росії.
Нагадаємо, заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.
Напередодні Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії.
Нещодавно прем’єр Угорщини назвав річ, яку він боїться, як атомної бомби.