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    Економіка та фінанси

    ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти

    Будапешт може отримати гроші в рамках нової енергетичної стратегії ЄС - ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти
    Будапешт може отримати гроші в рамках нової енергетичної стратегії ЄС
    фото з відкритих джерел

    Розглядається можливість компенсувати Угорщині ембарго на нафту з РФ – Politiko

    Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому. Про це пише Politico.

    Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.

    За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.

    Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт залежить від постачання газу і нафти з Росії.

    Нагадаємо, заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

    Напередодні Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії.

    Нещодавно прем’єр Угорщини назвав річ, яку він боїться, як атомної бомби.

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    Теги: ЄС росія окупанти Будапешт санкції війна ембарго гроші Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти