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    У світі

    Угорщина посилить комендантську годину та закриє ресторани

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    Причиною став ріст нових випадків коронавірусу&nbsp; - Угорщина посилить комендантську годину та закриє ресторани
    Причиною став ріст нових випадків коронавірусу 

    Уряд Угорщини планує ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00

    Угорщина закриє загальноосвітні школи, університети та ресторани і планує запровадити розширену нічну комендантську годину. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає угорське видання 444.hu.

    Орбан сказав, якщо парламент затвердить у вівторок надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на наступні 30 днів. Більшість в угорському парламенті складає партія Орбана.

    Уряд Угорщини планує ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, можлива тільки доставка їжі.

    Магазини і перукарні повинні закритися о 19:00. Тренажерні зали, криті басейни, музеї, театри, зоопарки – не працюватимуть.

    Навчання у вищих навчальних закладах буде проходити тільки дистанційно, те ж стосується навчання у школах для учнів-старшокласників.

    Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей, молодших за 14 років.

    Нагадаємо, що Угорщина ввела додаткові обмеження на в’їзд до країни через комендантську годину.

    Як повідомлялося, з 4 листопада в Угорщині ввели комендантську годину через коронавірус.

    Крім того, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Угорщина Віктор Орбан навчання уряд парламент
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