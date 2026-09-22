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Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа
Зараз президенти України та США проводять переговори на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН
фото: Getty Images

Президенти України та США проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається завершити війну проти Росії до зими за допомогою президента США Дональда Трампа. Про це глава держави сказав під час зустрічі з американським лідером у Нью-Йорку, пише «Главком».

«Я сподіваюся, що ми зможемо закінчити цю війну до зими, і Трамп у цьому допоможе», – заявив Зеленський.

Зараз президенти України та США проводять переговори на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зустріч відбувається після низки дипломатичних контактів Зеленського з американськими та європейськими партнерами.

«Главком» публікував трансляцію зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Однією з тем переговорів є можливість деескалації війни. Зеленський раніше заявив, що Україна готова до відповідних кроків, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та шляхах продовольчого експорту.

Президент України також наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та подальшої військової підтримки України.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту він запланував близько 20 зустрічей із партнерами, переговори про посилення ППО та підписання нової Drone Deal.

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Теги: Україна війна США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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