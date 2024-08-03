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Україна проводить евакуацію своїх громадян із Лівану (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна проводить евакуацію своїх громадян із Лівану (фото, відео)
Із небезпечних районів Лівану евакуйовано 30 українців
фото: ГУР

Евакуйовані українці нині перебувають у Польщі

Україна проводить евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Наразі вже евакуйовано 30 людей – 21 жінку і дев’ятьох дітей. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірному зверненні до народу.

За словами президента, евакуацію організували Головне управління розвідки (ГУР), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) та Міністерство закордонних справ України (МЗС). 30 громадян нині вже перебувають у безпеці.

Зеленський наголосив, що ця робота продовжується завжди, коли десь у світі є потреба допомогти українцям та повернути їх додому.

Також інформацію підтвердило ГУР. За даними нашої розвідки, евакуйовані українці перебувають у Польщі. Їх зустріли українські консули та представники ГУР. Евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави.

«Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійнив евакуацію своїх громадян із Лівану», – стверджують розвідники.

Громадянам, які бажають залишити Ліван, згідно з рекомендаціями МЗС, необхідно звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: [email protected].

«Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні», – радить ГУР.

Також упродовж перебування в Лівані громадянам України рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують із сирійським кордоном чи з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

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Із небезпечних районів Лівану евакуйовано 30 українців
фото: ГУР

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього авіаудару Ізраїлю по окупованому Західному берегу річки Йордан загинули дев’ятеро палестинців, зокрема командир терористичного угруповання ХАМАС.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході влада США закликала американців покинути Ліван на будь-якому доступному авіарейсі. Із подібними заявами виступили Британія та Канада. Тим, хто не бажає залишати Ліван, посольства радять «підготуватися на випадок екстрених ситуацій, а також – на випадок, якщо доведеться протягом тривалого часу переховуватися вдома».

Теги: Ліван українці евакуація

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