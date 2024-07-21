Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського

За словами Вербича, Сирський справді робив все можливе, аби відновити справедливість в армії

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро Івіч Вербич в інтерв'ю для Online.ua розповів про ставлення військових до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. За словами Вербича, Сирський справді робив все можливе, аби відновити справедливість в армії.

«Насамперед йшлося про людей, які постійно відсиджувалися в штабах і навіть не здогадувалися, що таке справжня війна. Саме головнокомандувач ЗСУ вимагав, щоб всі пройшли через передову. Сирський постійно наполягав на ефективних змінах в армії, тому воїни поважають його за старання та ідейність», – пояснив захисник.

Водночас ветеран ЗСУ зауважив, що життя українських піхотинців все одно залишається непростим та навіть складнішим, ніж у часи Першої та Другої світових війн.

«Через цю багаторівневість, через те, що зайти-вийти з позиції - це ціла пригода. Коли немає окопу, ти відкритий, і зробити це непомітно – складно. Люди зараз там по 9 кілометрів ходять пішки, щоб просто зайти на позицію. Піхота – це ж не тільки молоді хлопці, там і чоловіки по 50 років, тому їм важко», – підкреслив Івіч.

Військовий додав, що турелі та роботизовані системи поки перебувають лише на початковій стадії. Тому ніхто у війську не заперечує того факту, що людина все ж таки найефективніша одиниця на фронті.

«Тому поки що це допоміжні інструменти. Ми можемо цим зменшити кількість людей, які беруть участь у боях на цій ділянці фронту, але без людей все одно нічого не буде. Люди мають цю лінію тримати», – зауважив Вербич.

За його словами, українські чоловіки, які досі не наважилися піти в армію, мають нарешті обдумати все ще раз, аби врятувати свої родини, свою батьківщину.

«Вони (українці, – ред.) мають шукати підрозділи, дізнаватися про командирів, які їх будуть використовувати ефективно, будуть цінувати, не витрачатимуть їхнє життя бездумно, з якісною підготовкою. Потрібно до них доєднуватися, тому що інакше нас чекає просто загибель», – зазначив захисник.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських воїнів на сході.

Нагадаємо, Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу.