Мешканці деяких регіонів зможуть безкоштовно заготовляти дрова, але за умови

За словами Шмигаля, під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини

Уряд у вівторок, 30 липня, затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини. Зокрема затвердили постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для українських лісів.

Також уряд ухвалив рамкову Концепцію державної програми комплексного водозабезпечення для дев’яти регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій. Зазначається, що на її основі найближчим часом буде розроблено відповідну програму.

«Наша мета – забезпечити людей та підприємства достатньою кількістю води, модернізувати інженерні системи, диверсифікувати джерела водопостачання», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення», проте влада шукає вихід. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов.

До слова, російські загарбники використовують нову тактику для позбавлення українців їхнього майна на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, окупаційна влада поширює інформацію про необхідність повернення власників нерухомості на ТОТ для підтвердження своїх прав на житло. У разі невиконання цієї вимоги, окупанти погрожують відібрати майно.