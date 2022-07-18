Українці зможуть отримати Карту поляка у спрощеному режимі

Заяву на Карту можна буде подати у будь-якому воєводському управлінні в Польщі

Польський уряд має намір найближчим часом спростити процедуру отримання Карти поляка для громадян України. Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

«Завдяки постановам, прийнятим Радою міністрів, які набудуть чинності найближчими тижнями, буде простіше оформити Карту поляка громадянам України, на яких поширюються положення Закону від 7 вересня 2007 року», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, заяву на Карту можна буде подати у будь-якому воєводському управлінні, відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни. Це рішення дозволить оформити документ попри призупинення роботи більшості польських консульств в Україні через агресію Російської Федерації.

«Найближчими тижнями, завдяки ініціативі Міністерства закордонних справ Республіки Польща, подати заяву та отримати Карту поляка можна буде у всіх шістнадцяти воєводських управліннях Польщі», – зазначили в уряді.

Також для того, щоб громадяни України, які мешкають у Польщі, могли подати заяву на отримання Карти поляка, не приїжджаючи в Україну, польське МЗС підготувало положення, яке зробить це можливим. Заяви зможуть подати як ті, хто вже мав Карту поляка, так і ті, хто подає заявку на отримання Карти поляка вперше.

«Ці документи можна забрати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України. У зв'язку із утрудненою роботою консульств Польщі, а також у Білорусі та Росії, вищезазначені положення поширюватимуться і на громадян цих країн», – додали в урядовій пресслужбі.

Як відомо, Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Власникові Карти поляка належать права, визначені законом від 7 вересня 2007 року про Карту поляка, ухваленого Сеймом Польщі. Метою ухвалення закону про Карту поляка вважається необхідність підтримки польських громадян і їх нащадків у країнах, утворених після розпаду СРСР.

Нагадаємо, за словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України зареєструвалися у Польщі.

Також повідомлялося, що у Польщі запрацював державний сайт із пропозиціями роботи для українців, які були вимушені виїхати через напад Росії.Завдяки сайту українці зможуть знайти роботу за фахом.

Також відомо, що у Польщі через «високий сезон» тричі виросла кількість вакансій для жінок. Так само зростає зацікавленість українських біженок роботою. В червні на 20% більше жінок шукали роботу порівняно з травнем. Одна з причин – економічна: жінки починають усвідомлювати, що мусять працювати, якщо хочуть залишитися в Польщі.

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